BM'de yapılan gayrı resmî toplantıda uzlaşma sağlanamadı

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin Suriye'de yaşanan iç savaşı ve bu ülkeye yapılacak olası bir askeri müdaheleyi konu alan gayrı resmi toplantısında İngiltere'nin hazırladığı karar tasarısı üzerinde uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.



Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin'in temsilcilerinin toplantısında İngiltere'nin sunduğu Suriye taslağı ele alındı.

Toplantının ardından Güvenlik Konseyi'nden ayrılan büyükelçiler gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Toplantıda İngiltere'nin, "kimyasal silah saldırısı nedeniyle Esad rejimini kınayan ve sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınmasını" öneren taslağına Rusya'nın karşı çıktığı kaydedildi.

İngiltere'nin bu karar taslağını BMGK'ne resmen sunması durumunda Rusya ve Çin'in veto etmesi ihtimalinin büyük olduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron daha önce yaptığı bir açıklamada, Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kınayan ve sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alınmasına yetki veren bir tasarı hazırladıklarını ve BMGK'nde tartışmaya açacaklarını söylemişti.