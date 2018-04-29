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BBC Türkçe

BM'de Suriye'de kimyasal saldırı iddialarını araştırma tasarısına Rusya'dan veto

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının incelenmesi için ABD'nin sunduğu tasarıya Rusya'dan veto geldi. Moskova, Suriye'yi hedef alan tasarıları 12'nci kez veto etmiş oldu. Tasarı kabul edilmedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıyı Rusya veto etti.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylamada 12 üye tasarıyı destekledi, Bolivya ise Rusya'nın yanında yer alıp tasarıya karşı çıktı. Veto yetkisi bulunan Çin çekimser kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sunduğu şeffaf ve bağımsız soruşturma yürütülmesi tasarısını görüşmek için Latin Amerika ziyaretini iptal etmişti.

Rusya, Suriye'deki savaşın başından bu yana 12'nci kez Şam'ı hedef alan karar tasarılarını veto etmiş oldu.

Diğer yandan, başkanlığını Ahmet Üzümcü'nün yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı iddialarını araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderecek. Örgüt, kimyasal saldırı iddialarının araştırılması talebinin Suriye ve Rusya'dan geldiğini bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki oylama öncesi ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, "Bu karar, saldırıya karşı Konsey'in verebileceği yanıtların en azı" dedi.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia ise ABD'yi bu tasarıyı 'Suriye'ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla' suçladı.

Nebenzia, "Uluslararası hukuku, barışı ve güvenliği korumak için, Güvenlik Konseyi'ni maceralarınıza sürüklememeniz için veto ediyoruz" dedi.

Konseyde oylanan tasarıya destek veren 12 üye ülke arasında Fransa, İngiltere, Kazakistan ve Kuveyt de var.

ABD, Fransa ve İngiltere, Rusya'nın kimyasal saldırı iddialarının araştırılması bağımsız panel kurulması önerisine karşı çıkmıştı.

Çin, dört ülkeyle Rusya'nın önerisine onay verirken iki üye devlet de çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde tasarının kabulu için 15 üye devletten 9'unun desteği ve daimi üyeler İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD arasında da veto kararı çıkmaması gerekiyordu.

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