BM'de Kuzey Kore toplantısı sonuçsuz

Uzun menzilli roket fırlatan Kuzey Kore'ye verilecek yanıtı değerlendirmek üzere olağanüstü toplantıya çağrılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi herhangi bir karar alamadı.

Konsey Başkanı Claude Heller, üye ülkelerin görüşmelere devam edeceğini söyledi.



Kuzey Kore'nin dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği deneme Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya tarafından kınandı.



Bu ülkelere göre, 2006 tarihli ve Kuzey Kore'nin balistik füze faaliyetlerini yasaklayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı ihlal edildi.



Ancak Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden Çin ve Rusya aynı fikirde değil. Dolayısıyla Kuzey Kore'nin cezalandırılması bir yana, kararı ihlal edip etmediği üzerinde bile görüş birliğine varılamadı.



Çin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Zhang Yesui, Güvenlik Konseyi'nin gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınması, alınacak kararların temkinli ve orantılı olması gerektiğini söyledi.



Uzmanlara göre, 5 daimi üye arasındaki görüş ayrılıkları bu kadar derinken, Pyongyang'a yönelik yeni yaptırım çıkması ihtimali çok düşük.



Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın, mevcut yaptırımların uygulamasını garanti altına alan bir kararla yetineceği belirtiliyor. Ancak Rusya ve Çin'in buna da yanaşmayacağı tahmin ediliyor.



Deneme başarılı mı?



Öte yandan denemenin başarıya ulaşıp ulaşmadığı da tartışmalı. Kuzey Kore fırlattığı iletişim uydusunun yörüngeye oturduğunu ve faaliyete geçtiğini açıkladı.



Amerikan ordusundan yapılan açıklamada ise roketin parçalandığı ve parçalarının da Büyük Okyanus'a düştüğü belirtildi.



ABD, Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Taepodong-2 tipi füzeyi denediğini savunuyor. Bu füze ilk olarak 2006 yılında denenmiş, ancak fırlatmadan bir dakika sonra infilak etmişti.



Pyongyang bundan üç ay sonra da bir nükleer füze denemesi yaptı. Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını imha etmesi karşılığında ülkeye yardım yapılmasını öngören ve ABD, Japonya, Güney Kore, Rusya ve Çin'in katıldığı görüşmeler kesintiye uğramış durumda.