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Dünya

BM'de İran-İsrail düellosu

İsrail Cumhurbaşkanı Peres, BM'deki konuşmasında 'Siyonist katiller' diyen İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın "bir tehlike ve yüzkarası" olduğunu söyledi

25 Eylül 2008 03:00

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın "bir tehlike ve yüzkarası" olduğunu söyledi.

Şimon Peres, Mahmud Ahmedinejad'ın, BM'nin New York'taki 63. Dönem Genel Kurul çalışmaları kapsamında Wall Street'teki krizden Güney Osetya sorununa dek herşeyden "Siyonist katilleri" sorumlu tuttuğu konuşmasından 1 gün sonra aynı kürsüde yaptığı konuşmada, Ahmedinejad'a karşılık verdi.

>>> 'Eli kanlı siyonistler'

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>>> ABD'den Soğuk Savaş iması

Peres, "Ahmedinejad'ın burada bulunması halihazırda bir utanç" sözlerini sarfettiği konuşmasında, İran halkının düşmanları olmadığını, ancak liderlerinin İranlılar, bölge ve dünya için bir tehlike olduğunu bildirdi.

İran'ın nükleer programının İsrail için varolan bir tehdit olduğunu belirten Peres, BM'den, Tahran için yeni önlemler almasını istedi. Peres ayrıca, İsrail ile Filistinliler arasında bu yıl sonuna dek barış anlaşması sağlanması olasılığının az olduğunu kaydetti.

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