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Ekonomi

TMSF el koyduğu BMC'yi 985 milyon liraya satışa çıkardı

Tasarruf mevduatı sigorta fonu, Çukurova Grubu’na ait olan ve bir süre önce el koyduğu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren BMC’nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa çıkardı

04 Şubat 2014 12:29

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), BMC'yi 985 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Satış ihalesi 10 Nisan'da yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre, TMSF Mayıs 2013'te Mehmet Emin Karamehmet'in borçlarına karşılık el koyduğu BMC'yi satışa çıkardı.

BMC için muhammen bedel 985 milyon lira olarak belirlenirken, satış ihalesine katılacak olanların 98.5 milyon lira teminat yatırması gerekiyor. İhale 10 Nisan saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'de bulunan merkezinde yapılacak.

Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak ihale, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

İhalede kazanan firma açık artırma ile belli olacak.

TMSF'nin ihaleye dair yayımladığı açıklamayı ve ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz.

 

TMSF el koymuştu

 

TMSF, 18 Mayıs'ta Mehmet Emin Karamehmet’e ait Çukurova Grubu’na bağlı Show TV ve BMC’ye aynı anda el koymuş ve gerekçe olarak Çukurova Grubu'nun borçlarını ödememesini göstermişti.

BMC ayrıca son dönemde ödenemeyen alacaklarla gündeme gelmiş, örgütlü sendika maaşlar ödenmediği için uzun süre eylem yapmıştı.

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