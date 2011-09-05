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Dünya

BM: "Açlık Somali'de yayılacak" NAİROBİ (A.A)

05 Eylül 2011 17:00

-BM: "Açlık Somali'de yayılacak" NAİROBİ (A.A) - 05.09.2011 - BM, Somali'de etkili olan açlık felaketinin ülkede bir bölgeyi daha etkisi altına aldığını ve yayılmaya devam edeceğini bildirdi. BM Gıda Güvenliği İnceleme Merkezi'nin bildirisinde, açlığın ülkenin güneyindeki Bay bölgesini de etkisi altına aldığı belirtilerek, "insani krize verilen yanıtın şu anki düzeyde devam etmesi durumunda, açlığın gelecek dört ayda daha da yayılmasının beklendiği" kaydedildi. Bildiride, Somali'de dört milyon kişinin kriz durumunda olduğu, bu insanların 750 bininin ise gelecek dört ayda hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunduğu uyarısı yapıldı. Merkezin bildirisinde, on binlerce insanın öldüğü, bu kişilerin yarısından fazlasının ise çocuk olduğu belirtildi. Bay bölgesi, Eşşebab örgütünün kontrolü altında bulunuyor.

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