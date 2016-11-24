BM yetkilisi: Gazze'ye ambargo Filistinlilerin hayatını zorlaştırıyor

Türkiye'yi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krähenbühl, "Batı Şeria ve Gazze'de bugün en önemli problemin işsizlik olduğuna" dikkat çekerek, "Gazze'ye uygulanan ambargonun Gazzeliler'in hayatını zorlaştırdığını ve normalleşmeyi engellediğini" söyledi.

BM yetkilisinin bu açıklaması, akıllara haziran ayında İsrail'la varılan mutabakat sonrası Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamayı getirdi. Mutabakatın uzun süremesinin nedenini "Gazze'ye abluka kaldırılsın" şartına bağlayan Yıldırım, "Bu mutabakatla Filistin'e topyekun uygulanan ambargo büyük ölçüde kalkmış oluyor" demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Türkiye ile anlaşmamız sonrasında da Gazze'nin denizden ablukası devam edecek" açıklaması yapmıştı.

BM yetkilisi Krähenbühl ve beraberindeki heyet, mülteciler ile ilgili kurumlar ve Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın ardından TİKA Başkanı Serdar Çam'ı ziyaret etti.

"5 milyon Filistinli mülteci de

Batı'ya göç ederse ne yapacaksınız?"

"Bugün Suriyeli mülteciler konusunu konuşuyoruz ancak 50 yıldır süren bir Filistinli mülteciler sorunu var" diyen Krähenbühl, bu sorunun Batı'yı ilgilendiren yönüne işaret ederek, "Ben uluslararası kuruluş başkanlarına şunu hep söylüyorum. Bugün Suriyeli mültecilerin Batı ülkelerine göç etmesinden korkuyoruz ama ülkelerinde siyasi çözüm umudunu yitiren 5 milyon Filistinli mülteci de Batı'ya göç etmek isterse ne yapacaksınız?" diye konuştu.

Görüşmede UNRWA'nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü faaliyetlerden ötürü memnuniyetini dile getiren TİKA Başkanı Serdar Çam, çalışmaları için Krähenbühl'e teşekkürlerini iletti. TİKA'nın bugün 150'den fazla ülkede kalkınma yardımı faaliyeti yürüttüğünü belirten Çam, "Ülkemizde ve çevremizde yaşanan bunca sıkıntıya rağmen krizlerden etkilenen bölgelere yardım etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gazze'ye uygulanan

ambargonun kalkması yeterli"

"Batılı dostlarımız Filistin ve Ortadoğu'yu çok iyi anlayamıyor. Şu an yaptıkları şey bugünün sorunlarını gelecek nesillere havale etmek" diyen Çam, "Gazzeliler müteşebbis bir ruha, dışarıdan yardım almayı sevmeyen bir yapıya sahip. Sadece önlerindeki engellerin ve Gazze'ye uygulanan ambargonun kalkması yeterli. Biz TİKA olarak Gazze'de model olabilecek bir zeytinyağı üretim tesisi kurduk" açıklamasını yaptı.