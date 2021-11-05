BM: Yemen'deki hızlı müdahale mekanizması için gereken finansmanın sadece yüzde 18'i toplandı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'e yönelik insani yardım kapsamında oluşturulan "hızlı müdahale mekanizması" için gereken finansmanın yalnızca yüzde 18'ini alabildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin BM Yemen İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, "Şu ana kadar Yemen'deki hızlı müdahale mekanizması için gereken finansmanın sadece yüzde 18'i toplandı" ifadeleri kullanıldı.

Artan ihtiyaçlar karşısında, mekanizmanın ciddi bir finansman sıkıntısı çektiği belirtilen açıklamada, "Hızlı müdahale mekanizması, yeni yerlerinden edilmiş ve ihtiyaç sahibi binlerce aileye insani yardımların ulaşmasını sağladı" ifadelerine yer verildi.

BM, 2021'in başlarında bağışçılardan Yemen'de bu yıl içinde 672 bin kişiye yardım etmek amacıyla hızlı müdahale mekanizmasını finanse etmek için 38 milyon dolar talep etmişti.

BM raporuna göre, Yemen'deki hızlı müdahale mekanizması, çocuklara, yaşlılara, yerlerinden edilenlere ve olağanüstü hallerde zor durumda bulunanlara insani yardım sağlıyor.‎ (AA)