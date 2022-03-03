BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı

UNHCR Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle yıllardır evlerinden uzakta, çok zor durumda yaşayan aileler olduğu belirtildi.

Açıklamada, "UNHCR, 2022 için Yemen'de yerinden edilen ailelere gereken fonun sadece yüzde 9'unu aldı." ifadelerine yer verildi.

Yemen hükümeti de son dönemde BM ve uluslararası kuruluşlara 'çatışmalar nedeniyle yerinden edilen ailelere destek' çağrıları yapıyor. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.