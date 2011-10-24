-BM yardım göndermeye hazır olduğunu bildirdi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 24.10.2011 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM'nin Van'da meydana gelen deprem felaketinin ardından Türk yetkililerle temasta olduklarını belirterek, ''Bizden yardım talep edilirse göndermeye hazırız'' dedi. BM Sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Ban'ın Van'da meydana gelen depremde hayat kaybının olmasından ve yıkımdan dolayı ''derin üzüntü'' duyduğu, Türk hükümeti ve Türk halkına başsağlığı dilediği belirtildi. Açıklamada, ''Genel Sekreter, Türk yetkililerin deprem felaketinin ardından son derece hızlı bir şekilde harekete geçmesini takdir ediyor. BM Türkiye'de yetkililerle temasta ve talep edilirse yardım göndermeye hazır'' denildi.