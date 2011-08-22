-BM uyardı: Suyu tasarruflu kullanın STOCKHOLM (A.A) - 22.08.2011 - Birleşmiş Milletler (BM), tüm dünyayı suyu "tasarruflu" kullanmaya çağırdı. Uluslararası Su Haftası vesilesiyle Stockholm'de açıklanan BM raporunda, artan dünya nüfusunun yarattığı problemlerinin ancak daha etkin tarım teknolojileri ve ekosistemin daha hassas kullanılmasıyla çözülebileceği belirtildi. Yaklaşık 1,6 milyar insanın suyun kıt olduğu bölgelerde yaşadığına işaret edilen raporda, bu soruna eğilinmemesi halinde kısa zamanda bu sayının 2 milyara çıkabileceği uyarısında bulunuldu. 2050'de dünya nüfusunun 9 milyara ulaşmasının beklendiği ifade edilen raporda, bu döneme kadar durumun giderek kötüleşeceği kaydedildi.