BM: Ukrayna'dan ağır silahlar çekilsin

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın doğusunda “devam eden ateşkes ihlallerini” kınayarak bölgedeki ağır silahların "derhal” çekilmesi için çağrıda bulundu. Güvenlik Konseyi’nde oybirliğiyle kabul edilen karar aynı zamanda çatışmadan etkilenen siviller için yardımların genişletilmesini de öngörüyor.

Fransa tarafından kaleme alınan ve Almanya’nın destek verdiği kararda, "Ukrayna’nın doğusundaki güvenlik durumunun yakın zamanda bozulması ve bunun sivil halk üzerindeki ciddi etkisi konusunda derin endişe duyuluyor” denildi.

Ocak 2017'den bu yana BM Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna’nın doğusunda yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili alınan ilk ortak karar olma özelliğini taşıyan bu karara Kırım konusunda Ukrayna ile çatışma yaşayan Rusya da onay verdi. Rusya’nın leyhte oy kullanmasını değerlendiren Fransa'nın BM Büyükelçisi Francois Delattre, Rusya’nın evet oyu vermesi “bu kararın önemli olmasının ve tabiki de farklılık yaratmasının sebeplerinden bir tanesi” dedi.

"Güçlü bir sinyal”

Delattre, kararın Minsk Anlaşması’nın uygulanması için "güçlü bir sinyal” gönderdiğini ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasındaki birliğin altını çizdiğni belirtti. 2015 yılında Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmaları bitirmek amacıyla bazı önlemler alan anlaşmayı Minsk'te imzalamıştı.

Rusya’nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, Güvenlik Konseyi'nde kararın kabul edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ve kararın “Minsk Anlaşması’nın geçerliliğini onaylayan çok yapıcı” bir metne sahip olduğunu belirtti. Nebenzia, Ukrayna’yı kastederek "Bu, özellikle Minsk Anlaşması’nın bazı taraflar tarafından sabote edildiği günümüzde çok önemli” dedi.

DiCarlo: Bölgedeki güvenlik durumu hassas

Minsk Anlaşması bölgede şiddetin azalmasına yardımcı olurken BM'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, geçen hafta Güvenlik Konseyi’ne yaptığı açıklamada 2018 yılının başındaki görece sakinlikten sonra Nisan ve Mayıs aylarında şiddetin ve mağdur sayısının arttığını belirtti. "Bölgedeki güvenlik durumu hasas olmaya devam ediyor” diyen DiCarlo, “Öldürme, zarar verme ve ciddi acı çekme durumu sürüyor” dedi. Dicarlo ayrıca bölgenin “ciddi bir insani krizle karşı karşıya” olduğunu söyledi.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar Kiev'deki Rusya yanlısı hükümetin protestolar nedeniyle 2014'te istifa etmesi sonrasında başlamış, bunun üzerine ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı güçler ayaklanmış, Rusya da Ukrayna’nın Kırım bölgesini ilhak etmişti. Çatışmaların başladığı 2014 yılından bu yana Ukrayna'da 10 binden fazla insan öldü.

AFP,AP/DÇÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe