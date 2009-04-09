BM uçağı Trabzon'a acil iniş yaptı

Birleşmiş Milletler askerlerini Afganistan'a götüren Amsterdam Airlines firmasına ait uçak, teknik bir arıza nedeniyle Trabzon Havaalanı'na acil iniş yaptı.



Birleşmiş Milletler askerlereni Afganistan'a götürmek üzere bu sabah Norveç'ten havalanan Hollanda firması Amsterdam Airlines'a ait uçak, öğlen saatlerinde yakıt ikmali için Trabzon Havalimanı'na geldi. İçinde 69 askerin bulunduğu uçak ikmali tamamladıktan sonra Trabzon'dan ayrıldı. Ancak bir süre sonra teknik bir arızanın meydana geldiği Amsterdam Airlines'a ait uçak, geri dönerek Trabzon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.



Trabzon Havalimanı'ndan sorumlu Vali Yardımcısı Mehmet Özmenoğlu, 69 Birleşmiş Milletler askerinin Trabzon'un Yomra İlçesi'ndeki Novotel'de kanaklayacağını bildirdi. Özmenoğlu, askerlerin arızanın giderilmesi aynı uçakla, aksi takdirde başka bir uçakla Afganistan'a götürüleceğini söyledi.





