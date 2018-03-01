BM: Türkiye'de işkence artıyor

Birleşmiş Milletler İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, Türkiye’de işkence iddialarının arttığını açıkladı. Melzer, gözaltında kaba dayak, elektrik şoku ve cinsel saldırı gibi işkence yöntemlerinin uygulandığını söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye’de gözaltında işkence yapıldığı iddiaları Birleşmiş Milletler’in (BM) de gündemine girdi.

BM’nin İşkence Özel Raportörü Nils Melzer, Aralık 2016’da kurum temsilcileri tarafından Türkiye’ye yaptıkları ziyaretten bu yana işkence iddialarındaki artış nedeniyle kaygılı olduklarını açıkladı.

Melzer, 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişiler ile PKK’yle bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınanlara yönelik sert sorgulama yöntemeleri kullanıldığı konusunda iddialar bulunduğuna dikkat çekti. Gözaltındakilerin kaba ve şiddetli dayak, elektrik şoku, buzlu suya maruz kalma, uykusuz bırakma, tehdit, hakaret ve cinsel saldırı gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarına ilişkin raporların bulunduğunu söyleyen Melzer, Türkiye’nin işkenceye karşı ciddi bir önlem almadığını savundu.

Raportöre göre iddiaları araştıracak, failleri ortaya çıkaracak ve hesap soracak bir mekanizma oluşturulmazken, savcılar OHAL kapsamında gerçekleştirilen eylemler için cezasızlığı öngören KHK’leri gerekçe göstererek iddiaları incelemiyor veya takipsizlik veriyor.

"Uluslararası suç"

“İşkence ve diğer kötü muameleye maruz kalmama temel bir insani haktır, siyasi bir istikrasızlık olsa dahi geri alınamaz. Hiçbir istisna kabul edilemez. Hiçbir durum işkenceyi meşru kılamaz, haklı gösteremez” ifadelerini kullanan Melzer, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gibi işkencenin de uluslararası bir suç olduğunu vurguladı.