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Dünya

BM, Türkiye, Ürdün ve İran üzerinden Irak'ta 500 bin kişiye yardım götürecek

IŞİD’in Sincar’ı ele geçirmesinin ardından on binlerce Ezidi, Kuzey Irak’a kaçmıştı

19 Ağustos 2014 18:21

Birleşmiş Milletler, önümüzdeki 10 gün boyunca Türkiye, Ürdün ve İran üzerinden Kuzey Irak’taki çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan 500 binden fazla kişiye yardım ulaştıracak.

Çarşamba günü başlayacak yardım harekatında, Ürdün’den Kuzey Irak’a hava yoluyla yardım götürülecek, Türkiye ve İran üzerinden de karayoluyla bölgeye yardım malzemeleri ulaştırılacak.

Reuters’in haberine göre, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Adrian Edwards, söz konusu yardım girişimlerinin bölgedeki zor durumda olan insanlar için önemli bir adım olduğunu ve son dönemlerdeki en büyük yardım operasyonu olduğunu belirtti.

Irak’taki kaos ortamı IŞİD’in peşmerge kontrolündeki Sincar, Mahmur ve Musul Barajı çevresini ele geçirmesinin ardından iyice tırmanmıştı.

IŞİD’in Sincar’ı ele geçirmesinin ardından on binlerce Ezidi, Kuzey Irak’a kaçmıştı.

Bölgedeki sığınmacı yoğunluğu nedeniyle mevcut yardımlar yetersiz kalmış ve çok sayıda sığınmacı parklarda, inşaatlarda ve okullarda yaşamak zorunda kalmıştı.

IŞİD saldırılarından kaçanlar arasında Hıristiyanlar, Türkmenler ve Araplar da yer alıyor.

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