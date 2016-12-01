BM temsilcisi: Halep dev bir mezarlığa dönüşebilir

BM Güvenlik Konseyi'nde Fransa'nın talebi üzerine çarşamba günü düzenlenen Halep özel oturumunda, devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle hayatını kaybedenler ve kentten kaçmak zorunda kalan on binlerce kişiye nasıl yardım sağlanabileceği görüşüldü.

Birçok üye bir BM kararı aracılığıyla insani yardım ulaştırılması adına on günlük ateşkes sağlanmasını talep etti. Ancak Rusya'nın çekinceleri nedeniyle oturumda ateşkes konusunda anlaşma sağlanamadı.

BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında ateşkes öngören karar tasarısı ile ilgili müzakareler devam ederken BM İnsani Yardım Direktörü Stephen O'Brien da Halep'in durumu ile ilgili üyelere uyarılarda bulundu. O'Brien "karşı önlemler alınmaması durumunda kentin devasa bir mezarlığa dönüşeceğini” söyledi.

Özel oturumda konuşan BM'nin Suriye Özel temsilcisi Staffan de Mistura, Halep'in doğusundaki yoğu hava saldırıları nedeniyle "insani bir trajedi” yaşandığını ve gittikçe daha kötü bir hal aldığını kaydetti.

Rusya: Batı bahane ediyor

Rusya'nın BM nezdindeki Büyükelçisi Vitali Çurkin ise Batı'nın "insani gerekçeleri” Suriye'deki rejim değişikliği isteğini yerine getirmek amacıyla bahane olarak kullandığını öne sürdü. Çurkin, "bizim endişelerimiz göz önünde bulundurulmadan herhangi bir BM kararı alınmayacaktır” şeklinde konuştu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki birçok üye devletin temsilcisinin, Halep'teki şiddetin sonlandırılmasında konseyin etki gösterememesinde Rusya'nın sorumluluğu olduğunu öne sürdü.

Londra merkezli Suriye İnsan hakları Gözlem Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre Halep'te günlerdir süren yoğun bombardıman ve çatışmalar nedeniyle yaklaşık 70 bin kişi kentin doğusundan kaçmak zorunda kaldı.

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DW/DPA/GA/HS