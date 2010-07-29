BM: Temiz suya ulaşım temel insani haktır

T24- Birleşmiş Milletler (BM), dünya çapında yüz milyonlarca kişinin zorlukla elde ettiği ya da hiç ulaşamadığı temiz içme suyunun "temel insan hakkı" olduğunu ilan etti.





BM'nin "temiz suya ulaşımın ve sağlığın korunmasının temel insan hakkı olduğu"na ilişkin bağlayıcılığı bulunmayan kararı, 122 ülkenin desteğiyle dün gece yapılan oylamada kabul edildi.





Oylamada hiçbir ülke karşı oy kullanmazken; aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Botswana'nın bulunduğu 41 ülke ise çekimser kaldı.





Çekimser kalan ülkeler, kararın Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nde suya ilişkin haklarla ilgili bir uzlaşmaya varma çabalarına zarar vereceğini ileri sürdü.





Karar metninde 884 milyon kişinin güvenli içme suyuna ulaşma, 2,6 milyarı aşkın kişinin de temel sağlık korumasından yoksun olduğu belirtildi.





"Yaşam hakkının tam olarak kullanılabilmesi için bir insan hakkı olarak güvenli ve temiz içme suyu ile sağlığın korunması hayati önemdedir" denilen kararda, uluslararası topluma hitaben şöyle denildi: "Herkes için güvenli, temiz, erişilebilir, ulaşılabilir su ve sağlık koruması için çabalar artırılmalı."





BM verilerine göre, her yıl 5 yaşın altındaki yaklaşık 1,5 milyon çocuk, su ve sağlık koşulları bağlantılı hastalıklardan ölüyor.

