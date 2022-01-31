BM: Taliban'ın af ilanına rağmen eski Afganistan yönetimiyle bağlantılı 100'den fazla insanın öldürüldüğüne inanılıyor

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Birleşmiş Milletler, Taliban'ın verdiği 'af' sözüne rağmen ülkede kontrolü sağladığı 15 Ağustos tarihinden bu yana 100'den fazla eski hükümetle bağlantılı ismi öldürdüğüne dair "güvenilir suçlamalar" duyduklarını bildirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu ölümlerden üçte ikisinin "genel af" ilanına rağmen Taliban veya onunla bağlantılı grupların "yargısız infazları" sonucunda meydana geldiğini ifade etti.

İncelemeye göre öldürülenler arasında eski hükümet yetkilileri, ona bağlı güvenlik güçlerine çalışanlar ve yabancı askerlerle işbirliği yapanlar olduğu ifade edildi.

BM'nin Afganistan misyonu da radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'le bağlantılı IŞİD-Horasan'ın en az 50 yargısız infaz yaptığını ifade etti.

Associated Press'in ulaştığı raporda BM'nin Taliban'ın birçok kişiyi "zorla kaybettiğine" dair de bilgi aldığı belirtildi.

Guterres, insan hakları savunucuları ve medya çalışanlarının Afganistan'da "saldırıya uğradıklarını, tehdit edildiklerini, tacize uğradıklarını, keyfi olarak tutuklandıklarını, kötü muameleye uğradıklarını ve öldürüldüklerini" söyledi.

8 sivil toplum çalışanının öldürüldüğü; bu cinayetlerden 3'ünün Taliban üçünün ise IŞİD-H tarafından işlendiğini ifade edildi. 10 sivil toplum çalışanı hapse atıldı. 15 Ağustos'tan bu yana 2 gazeteci de öldürüldü.