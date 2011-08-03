BM Suriye'yi kınadı!..

T24 - 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye, Lübnan'ın destek vermediği kınama kararı çıktı. Konsey, hükümetin gösterileri bastırmakta kullandığı şiddeti, insan hakları ihlallerini ve sivillere güç kullanımını kınayan metin üzerinde anlaştı.



Lübnan ise 14 üyenin kabul ettiği metne destek vermediğini açıkladı.



Suriye gündemiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi, fikir ayrılıklarının baş gösterdiği ilk oturumdan sonra bugün yeniden toplanmıştı.



Konsey, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a yönelik sert kınama açıklamasına rağmen, hükümetin gösterileri bastırmakta kullandığı şiddeti kınayacak bir metin üzerinde anlaşmaya varamamıştı.



Rusya, Çin başta olmak üzere bazı ülkeler, ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin Suriye konusundaki sert tutumuna karşı çıkıyordu.



Suriyeli muhaliflerin bildirdiğine göre, Hama kentinin yeniden bombalanmasının ardından askeri birlikler, tanklar eşliğinde kente girdi.



Kentte hafta sonundan bu yana hükümet güçlerinin müdahalesi sonucu 140'dan fazla kişi hayatını kaybetti.





