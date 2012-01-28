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Dünya

BM Suriye'yi görüşmek üzere toplandı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

28 Ocak 2012 01:20

-BM Suriye'yi görüşmek üzere toplandı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.01.2012 - BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki krizi ele almak üzere toplandı. Fransa'nın BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, toplantıda ''Suriye'deki duruma ilişkin atılacak adımların'' tartışılacağı bildirildi. Konsey'in gelecek hafta salı günü yapılacak toplantısında, Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Arap Birliği'nin Suriye'deki girişimiyle ilgili Konsey'e bilgi vereceği için bugünkü toplantıdan somut bir sonuç çıkması beklenmiyor. BM'de diplomatlar, Konsey'in batılı üyeleriyle, Konsey'in tek Arap ülkesi Fas ve BM'deki diğer Arap ülkeleri arasında, Arap Birliği'nin Suriye'deki girişimine güçlü destek verecek bir karar tasarısı üzerinde görüşmelerin devam ettiğini belirtirlerken, karar tasarısı üzerinde bir oylamanın bugün değil, ancak gelecek hafta yapılabileceğini bildirdiler. Diplomatlardan alınan bilgiye göre karar tasarısı metni, açıkça Suriye'deki rejime karşı ''yaptırım'' getirilmesinden söz etmese de ''Suriye'deki rejimin, Arap Birliği'nin ülkede siyasi geçiş talebine 15 gün içinde yanıt vermemesi halinde, Arap Birliği ile danışmalar içerisinde başka ek önlemlerin alınacağı'' belirtiliyor. Karar tasarısı metninde, Suriyeli yetkililerin ''ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı kınandıkları'' ve Suriye yönetimine tüm bu ihlalleri derhal durdurmaları çağrısında bulunulduğu da bildirildi. Rusya ve Çin'in, geçen yıl ekim ayında Konsey'in batılı üyeleri tarafından hazırlanan ve Esad rejimini kınayan karar tasarısını veto etmelerinin ardından Konsey, Suriye ile ilgili bir karar tasarısı metni üzerinde anlaşmaya varamadı.

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