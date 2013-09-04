BM: Suriye'ye askeri müdahale karmaşaya sebep olabilir

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye’de kimyasal silah kullanılmasına karşı yapılacak herhangi “cezai” bir askeri müdahalenin, ülkedeki sivil savaşta daha fazla karmaşaya sebep olabileceği yönünde uyardı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, New York’taki BM Genel Merkezi’nde Suriye konulu basın toplantısı düzenleyerek gazetecilere açıklamalarda bulundu.

BM müfettişlerinin saldırıların yapıldığı bölgelerden topladıkları örneklerin yarın itibariyle laboratuarlara ulaşacağı ve inceleneceği bilgisini veren Ban, müfettişlerin, soruşturmayı tamamlamadan önce Suriye’ye tekrar döneceklerini söyledi.

Suriye’ye askeri müdahalede bulunmak isteyen ABD ve Fransa gibi ülkeleri uyaran BM Genel Sekreteri Ban, Birleşmiş Milletler Antlaşması’na göre bu tarz saldırıların yalnızca meşru müdafaa durumunda veya BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandığı takdirde yasal olduğunu dile getirdi.

Ban, “Suriye’ye yapılacak herhangi cezai bir müdahalenin daha fazla kan akmasını engelleme ve ülkedeki çatışmaya politik bir çözüm bulma çabaları üzerinde neden olacağı etkiyi göz önüne almalıyız” diyerek Suriye’ye yapılacak askeri bir müdahalenin ülkede daha fazla karmaşaya sebep olabileceğini söyledi.

Putin: Rusya Suriye’ye karşı operasyonu kabul etmeyi gözardı etmiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şam’ın kimyasal silah kullandığının kanıtlanması ve BM Güvenlik Konseyi’nin onayı olması durumunmda Moskova’nın Suriye’ye yönelik askeri operasyonu kabul etme ihtimali bulunduğunu belirtti.

Petersburg'da düzenlenecek G-20 zirvesi öncesinde AP ve Rus Kanal 1 televizyonuna gündemdeki tartışmalı konulara dair açıklamalarda bulunan Putin “Suriye’deki durum gergin ve anlaşılması zor bir konuma sahiptir. Şu an için bu tür önemli konularda bütünüyle mutabakata varmak mümkün olmuyor" dedi.

"Şam yönetiminin kendi halkı üzerinde kimyasal silah kullandığının kanıtlanması durumunda, 'cezai' bir askeri müdahaleyi içerecek BM kararına rıza göstermeyi gözardı etmeyeceğiz" diyen Putin, söz konusu kanıtların BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması ve çok açık bir biçimde "ikna edici" olması gerektiğini söyledi.

Batı'yı Suriye konusunda tek taraflı hareket etmemesi konusunda uyaran Putin, ABD'nin Suriye'ye BM kararı olmaksızın saldırması durumunda ne yapacaklarına ilişkin bir soruyu, "Durum, güç kullanımı ya da tersini getirirse, bizim de neyi, nasıl yapacağımıza dair fikirlerimiz ve planlarımız var" şeklinde yanıtladı.

"S-300 sevkiyatı tamamlanmadı"

"Varolan uluslararası normları ihlal edecek adımların atıldığını görmemiz durumunda, özellikle dünyanın belirli bölgelerine hassas silahlar göndermekle ilgili gelecekte nasıl hareket edeceğimizi düşüneceğiz " diyen Putin, Moskova'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemlerinin bazı parçalarını sağlamış olduğunu ancak "sevkiyatın henüz tamamlanmadığını, askıya alındığını" bildirdi.

Putin, Suriye'de özellikle ordu tarafından kimyasal silah kullanıldığına dair veri bulunması durumunda, bunların BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması ve bu yöndeki verinin ikna edici olması gerektiğini vurguladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, isyancılara karşı egemenliği elinde tuttuğu bir dönemde kimyasal silah kullanmasının "gülünç" olduğunu bildiren Putin, "Bizim bakış açımıza göre, bugün bazı bölgelerde isyancıların etrafını kuşatmış ve işini bitirmiş silahlı kuvvetlerin, bu koşullar altında, üstelik bunun güç kullanımının da dahil olduğu bazı yaptırımlara bahane edileceğini gayet iyi anlamışken, yasaklı kimyasal silahları kullanmaya başlaması kesinlikte saçma geliyor" diye konuştu.

Kimyasal silah kullanımı konusunda ABD'de dahi, yönetime sunulan kanıtların ikna edici görünmediğini düşünen uzmanların bulunduğuna işaret eden Putin, bu uzmanların, "muhaliflerin, kendilerine destek verenlere askeri müdahale bahanesi oluşturmak amacıyla provokatif bir eylemde bulunmuş olabileceği ihtimalini" de devre dışı bırakmadıklarını kaydetti.

"Obama'nın Moskova'daki görüşmeyi iptal etmesine üzüldüm"

ABD Başkanı Barack Obama'nın , Petersburg'da bugün başlayacak G-20 zirvesi öncesinde Moskova'da yapılması beklenen birebir görüşmeyi iptal etmesine üzüldüğünü belirten Putin, bununla birlikte Obama ile Petersburg'da, Suriye ve diğer konularla ilgili ciddi görüşmeler yapacaklarını ümit ettiğini kaydetti.

Putin, "Bazı konularda çalışıyor, tartışıyoruz. Bizler insanız, bazen birimizin canı sıkkın olabilir ancak bir kere daha tekrar etmek istiyorum ki, küresel ortak çıkarlar, sorunlarımıza ortaklaşa çözüm bulmak için iyi bir temel oluşturur" diye konuştu.