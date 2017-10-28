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Dünya
Deutsche Welle

BM: Suriye'de siviller açlıktan öldürülüyor

Birleşmiş Milletler, Suriye savaşında "açlıktan öldürmenin" yeni bir silah olarak kullanıldığına dikkat çekti. Açıklamada Doğu Guta'daki sivillerin açlığa mahkum edildiği belirtildi.

28 Ekim 2017 01:01

Birleşmiş Milletler Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta'nın açlığa mahkum edilen sivillerin durumuna dikkat çekti. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede başta çocuklar olmak üzere aç bırakılmış sivillerin "şoke edici" görüntülerinin elde edildiği belirtildi.

BM İnsan Hakları Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin cuma günü yaptığı açıklamada, Suriye'de açlığa mahkum edilerek "bir deri bir kemik bırakılmış" sivillerin şoke edici görüntülerinin Doğu Guta'da çekilen acıları gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

El Hüseyin, "sivillerin kasten aç bırakılmasının" Suriye iç savaşında bir savaş taktiği olarak kullanıldığını ifade etti. BM İnsan Hakları Komiseri, "halkın aç bırakılmasının" uluslararası insan haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini ve bu nedenle Doğu Guta'da suç işlendiğini kaydetti.

Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.Bölge iç savaştan önce ülkenin önemli tarım bölgelerinden biri konumundaydı. Doğu Guta, Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda uzlaşılan muhalif savaşçılar ile sivillerin tahliyesine yönelik anlaşma kapsamında bulunan bölgeler arasında yer alıyor. Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta, 2013 yılından bu yana Esad rejimine bağlı birliklerin kuşatması altında bulunuyor.

Suriye'de sivillerin kasten aç bırakıldığına yönelik benzer bir açıklama da BM Gıda Raportörü Hilal Enver tarafından yapılmış ve Suriye'de açlığa mahkum edilen sivillere dikkat çekilmişti. Elver, "savaş ve kriz bölgelerinde insanları açlıktan öldürmenin savaş suçu olarak cezalandırılması gerektiğini belirtmiş, bu bölgelerdeki ölümlerin çatışmalardan ziyade açlık ve hastalıklardan kaynaklandığını belirtmişti.

AFP/GA/HS
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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