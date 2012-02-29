BM: Suriye'de ölü sayısı 7500'ü geçti

T24 - Birleşmiş Milletler, Suriye'de geçen yıl Mart ayında başlayan ayaklanmada şimdiye kadar ölenlerin sayısının 7500'i geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe, çoğu gün 100'den fazla sivilin öldüğüne dair bilgiler aldıklarını söyledi.

Suriye güçlerinin Humus ve diğer kentlerde yerleşim bölgelerini bombalamaya devam etmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi.

Humus'ta geçen hafta yaralanan Sunday Times gazetesi fotoğrafçısı Lübnan'a getirildi. Bacağı kırılan Fransız gazeteci Edith Bouvier ve diğer iki meslektaşının nerede olduğu ise bilinmiyor.

Dört gazeteci Humus'tan birlikte ayrılmıştı. Kurtarma operasyonuna öncülük eden Avaaz adlı gruba göre konvoyun topçu saldırısına uğramasından sonra gazeteciler ayrıldı.



'Kadınlar ve çocuklar ölüyor'



Birleşmiş Milletler'in toplam ölü sayısıyla ilgili açıklaması, Güvenlik Konseyi'ndeki bir toplantı sırasında yapıldı.

Lynn Pascoe, ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğuna dikkat çekerek "Şimdiye kadar ölenlerin sayısı kesinlikle 7500'ün üzerinde" dedi.

Suriye Hükümetine göre ise çatışmalarda 1,345 güvenlik görevlisi, 2493 de sivil öldü.

Hükümet "silahlı çeteler ve teröristler"e karşı savaştığını savunuyor.



Clinton: 'Esad savaş suçlusu tanımına uyuyor'



Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Beşar Esad'ın "savaş suçlusu" tanımına uyduğunu söyledi.

Clinton, Esad'ın savaş suçlusu ilan edilebileceğini ancak böyle bir adımın krize çözüm bulma çabalarını daha da zora sokacağını, Suriye liderini istifaya ikna etmenin zorlaşacağını vurguladı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Temsilcisi Navi Pillay da Suriye ordusunu sivillere karşı savaş suçları işlemekle suçladı ve yeni bir ateşkes çağrısı yaptı.

Pillay'ın konuşmasından sonra Suriye temsilcisi Cenevre'de toplanan BM İnsan Hakları Konseyi oturumunu terketti.