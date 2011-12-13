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Dünya

BM: Suriye'de ölü sayısı 5 bini aşmış olabilir NEW YORK (A.A)

13 Aralık 2011 02:04

-BM: Suriye'de ölü sayısı 5 bini aşmış olabilir NEW YORK (A.A) - 12.12.2011 - Suriye'deki olaylarda ölü sayısının 5 bini aşmış olabileceği bildirildi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıya katılan diplomatlara göre, Konsey'de konuşma yapan BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi Navi Pillay, son tahminlere göre 9 aydır süren olaylarda 5 bini aşkın kişinin öldüğünü, 14 binden fazla kişi gözaltına alındığını belirtti. Pillay konuşmasında, 2 Aralık'tan bu yana 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi edindiklerini, hafta sonunda ölenlerle gösterilerin başlamasından bu yana ölenlerin sayısının 5 bini aşmış olabileceğini, martta başlayan olaylar nedeniyle 12 bin 400 kişi ülkeden kaçtığını söyledi. Diplomatlara göre Navi Pillay konuşmasında, ''bu durumun kabul edilemez olduğunu'' da ifade etti. BM, ay başında yaptığı açıklamada, Suriye'deki olaylarda ölü sayısının 4 bini aştığını belirtmişti.

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