-BM: Suriye'de ölenlerin sayısı 2900'ü geçti CENEVRE (A.A) - 06.10.2011 - BM, Suriye'de yönetim karşıtı protestoların başladığı Mart ayından beri ölenlerin sayısının 2900'ü geçtiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay'ın sözcüsü Rupert Colville, elde ettikleri ayrıntılı isim listelerine göre Suriye'de protestoların başlamasından beri ölenlerin toplam sayısının 2900'ü aştığını söyledi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden daha önce yapılan açıklamada, Suriye'de Mart ayından Eylül sonuna kadar ölenlerin sayısının 2700 olduğu bildirilmişti. Komiserlik, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı ayaklanmaların sert şekilde bastırıldığı Suriye'de ölenlerden en az 100'ünün çocuk olduğunu belirtmiş, binlerce kişinin de hükümet güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu. Resmi olmayan kaynaklar ise Suriye'de ölü sayısının 5 bine ulaştığını öne sürüyor.