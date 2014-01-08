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Dünya

BM: Suriye’de ölenleri saymayı bıraktık

BM yetkilisi Rupert Colville: Ölen insan sayısını tespit etmek her zaman çok zor bir işti. Artık bu işi hiçbir şekilde yapamayacak duruma geldik

08 Ocak 2014 11:32

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, haber kaynaklarının teyit edilememesi nedeniyle Suriye'deki ölümleri saymayı durdurduğunu duyurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre, son olarak geçen temmuz ayında toplam sayıyı 100 bin olarak açıklayan BM, son birkaç aydır bölgeden gelen çelişkili rakamlar yüzünden kayıt tutulmadığını belirtti. Konuyla ilgili Associated Press haber ajansına konuşan BM yetkilisi Rupert Colville, "Ölen insan sayısını tespit etmek her zaman çok zor bir işti. Artık bu işi hiçbir şekilde yapamayacak duruma geldik. Bundan sonra rakamları güncellemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

‘Esad bir dönem daha başkan olsun’

 

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün verilerine göre ise, Suriye'de 2011 yılının mart ayından bu yana hayatını kaybeden insan sayısı 130 bini geçti.

Öte yandan, Suriye Enformasyon Bakanı Umran Zuabi Şam'da dün düzenlediği basın toplantısında, Suriye halkının Beşşar Esad'ı bir dönem daha Devlet Başkanı olarak görmek istediğini söyledi. Zuabi, "Ama yine de karar Esad'ın" dedi.

 

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