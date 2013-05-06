Ponte: Suriye'de muhalifler sarin gazı kullandı

Birleşmiş Milletler yetkilisi Carla del Ponte, "Suriye'deki şiddet olayları kurbanlarının ifadeleri, muhaliflerin sinir gazı (sarin) kullandığını gösteriyor" dedi. Esad rejiminin kimyasal silah kullandığına dair kanıt ise yok.



Bir İsviçre televizyonuna konuşan BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Carla del Ponte, muhaliflerin sarin gazı kullandığına dair güçlü, somut şüpheler bulunduğunu, ancak bu konuda henüz kesin kanıtlara ulaşamadıklarını söyledi.

BM yetkilisi Del Ponte, Esad rejiminin kimyasal silah kullandığına dair bir kanıta ise rastlamadıklarını belirtti.

Nerede ve ne zaman kullanıldığını açıklamadı

Eski Yugoslavya için Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'nin başsavcılığını da yapan İsviçreli eski savcı Carla del Ponte, ellerindeki verileri doğrulamak için daha fazla sayıda tanık ifadesi dinlemek istediklerini vurguladı. BM yetkilisi Del Ponte, sarin gazının nerede ve ne zaman kullanıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

İsviçreli eski savcı Carla del Ponte'nin başkanlığını yaptığı BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Ağustos 2011'de Suriye'deki insan hakları ihlallerinin araştırılması için kurulmuştu.

BM heyeti koşulsuz izin istiyor

BM, Suriye'deki kimyasal silah kullanımı iddialarını soruşturmak için ayrı bir ekip görevlendirdi. Söz konusu ekibin Suriye'ye gitmek için hazır olduğu açıklandı. Ancak ekip, tüm iddiaların araştırılabilmesi için koşulsuz olarak izin verilmesini istiyor.

'Her gün 8 bin Suriyeli kaçıyor'

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ortadoğu Sözcüsü Rim es-Salim de, günde 8 bin Suriyelinin komşu ülkelere sığındığını belirtti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu sözcüsü Salim, bu yıl sonunda komşu ülkelere sığınan Suriyeli sayısının 3 milyona ulaşacağı, Türkiye'deki sığınmacı sayısının ise 1 milyona varacağı tahmininde bulundu.

Sığınmacılara gerekli hizmetleri sunmak için destek talebinde bulunan Salim, "Hizmet sunmak için ek finans sağlanmalı. Maddi sorunların yanında bir de güvenlik konusu var. İnsani yardımların Suriye'ye güvenli bir şekilde ulaşması için insani yardım koridorları oluşturulmalı" dedi.

Sarin gazı nedir?

Sarin bir sinir gazıdır. 1938'de Alman Kimyageri Gerhad Schrader tarafından bulunmuştur. Sarin gazı aşırı zehirli bir sinir ajanıdır, vücuttaki sinir sistemlerinin dengesini bozarak felç meydana getirir. Çok küçük bir damlası bile insanı öldürebilir. 1991'de Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahları kategorisine alınmıştır. Sarin gazının üretimi ve depolanarak saklanması 1993'te CWC (Kimyasal Silahlar Konvensiyonu) tarafından yasaklanmıştır.