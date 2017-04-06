BM: Suriye'de ABD, Rusya ve Türkiye'nin desteğiyle ateşkes ilan edilmeli

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de yaklaşık 400 bin kişinin mahsur kaldığı Guta'ya insani yardım gönderilmesini sağlamak amacıyla üç gün sürecek bir ateşkes ilan edilmesini istedi ve ABD, Rusya ile Türkiye'ye ateşkese destek olma çağrısı yaptı.

Suriye'nin İdlib vilayetinin güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde Salı günü düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığından şüphelenilen bir saldırıda 20'si çocuk en az 72 kişi hayatını kaybetmişti.

BM'nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan Guta'da "önümüzdeki günlerde devreye girecek 72 saatlik bir araya ihtiyaç olduğunu" belirtti.

Egeland, "Ruslar da dahil olmak üzere herkes buradaki durumun çok vahim olduğunu ve doğu Guta için özel bir düzenleme yapılması gerektiğini kabul ediyor. Hiç kimse bizim gözetimimiz altında yeni bir Doğu Halep vakasının yaşanmasını istemiyor. Oradaki sivillere yardım etmekteki başarısızlığımızdan ders almalıyız" dedi.

400 bin sivilin mahsur kaldığı belirtilen Guta, kuşatılmış ve erişimi mümkün olmayan bölgelere insani yardımın ulaştırılması için acil yardım çağrısı yapılan bölgelerden biri.

Egeland, Guta'da sivillerin "hastanelerinin bombalanmış olması nedeniyle tıbbi kaynaklara erişemediğini, gıda ve diğer ihtiyaçlarının stoğunun tükenmek üzere olduğunu" ifade etti.

Egeland, İdlib'de düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırı sonrası sürdürülen diplomatik temaslara ilişkin olarak ise "Umarım bu, bir dönüm noktası olur. Umarım bu, diplomasinin yeniden doğuşu olur" diye konuştu.

BM Güvenlik Konseyi, Çarşamba günü Suriye'de silahlı İslamcı grupların elindeki İdlib'e kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının üzerine olağanüstü toplanmıştı. Bu oturum, Rus ve Batılı diplomatların sert tartışmalarına sahne olmuştu.

Muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda sarin gazının kullanıldığını ve saldırıyı Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetlerinin düzenlediğini belirtmişti.

Ancak hem Rusya hem de Suriye hükümeti bu iddiaları yalanladı ve El Nusra Cephesi'ne ait silah depolarının vurulduğunu açıkladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İdlib'de düzenlenen saldırıya ilişkin düzenlediği bir basın toplantısında, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı iddiasını yalanladı.

Perşembe günü yaptığı açıklamada Muallim, "Bir kez daha vurguluyorum ki, Suriye ordusu ne bugün ne de gelecekte kendi halkına karşı böyle silahlar kullanır. Hatta sivileri öldüren teröristlere karşı bile kullanmaz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, Suriye'nin İdlib vilayetinin güneyindeki Han Şeyhun bölgesinde Salı günü düzenlenen saldırıda kimyasal silah kullanıldığının Türkiye'deki otopsi sonuçlarıyla kanıtlandığını söyledi.

Öte yandan, Gözlemevi, saldırıyla ilgili yaptığı son açıklamada, ölü sayısının 86'ya ulaştığını, ölenler arasında 30 çocuğun bulunduğunu belirtti.