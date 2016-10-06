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BBC Türkçe

BM Suriye Temsilcisi: Nusra Halep'ten çıkarsa, eşlik ederim

Stefan de Mistura, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra'nın militanlarının kentten ayrılmaya karar vermesi halinde onlara bizzat eşlik etmeye hazır olduğunu söyledi.

06 Ekim 2016 20:41

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura, bölünmüş kent Halep'in doğusundaki cihatçı örgütlerin varlığının Suriye ve Rusya'nın askeri operasyonları için bahane yarattığını söyledi.

Stefan de Mistura, bugün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren Nusra Cephesi'nin militanlarının kentten ayrılmaya karar vermesi halinde onlara eşlik edebileceğini açıkladı.

Mistura, "Şerefinizle, silahlarınızı da alarak İdlib veya istediğiniz başka bir yere gitmeye karar verirseniz o zaman bizzat size eşlik etmeye hazırım" dedi.

Rusya'nın TASS haber ajansı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Temsilcisi Mihail Bodganev'in, ülkesinin cihatçı grupların Halep'ten çıkarılması fikrine destek verdiklerini açıkladığını bildirdi.

BM Suriye Özel Temsilcisi'ne göre, Halep'in doğusundaki 8 bin savaşçının 900 kadarı Şam'ın Fethi Cephesi saflarında savaşıyor.

Mistura, Halep'in doğusunda 275 bin civarında sivil bulunduğunu ve bunların 100 bininin de çocuk olduğunu da söyledi.

BM yetkilisi, operasyonların devamı halinde yaklaşık iki ay içerisinde Halep'in doğusunun tamamen harap olacağı uyarısında da bulundu.

Stefan de Mistura, Suriye ve Rusya'nın, Halep'teki cihatçı örgütleri "koca bir kenti yok etmek için bir bahane" olarak kullandıklarını belirtti.

Mistura, bu durumun sürmesi halinde, tarihin Rusya ve Suriye'yi yargılayacağını da sözlerine ekledi.

Suriye ordusu ve Rusya, ABD ile varılan anlaşma kapsamında ateşkesin başarısız olmasının ardından Halep'in muhaliflerin elindeki doğu bölgelerine yönelik operasyonlarını şiddetlendirmişti.

Şam yönetimi Eylül ayı sonlarında, Doğu Halep'in alınması için operasyon başlatılacağını söyleyerek, sivil halktan bölgeyi terk etmesini istemişti.

Rusya ve Suriye rejimi, operasyonlarda Halep'in doğusunda Şam'ın Fethi Cephesi'ni hedef aldığını vurguluyor.

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