BM: Suriye, Ruanda'dan beri en kötü mülteci kriziyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, mülteci miktarının Ruanda'da 1994 yılında yaşan soykırımdan bu yana "bu kadar korkunç bir oranda" yükselmediğini ifade etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Guterres'in verileri sunduğu BM Güvenlik Konseyi'ne ayrıca Suriye'de her ay yaklaşık 5 bin kişinin öldürüldüğü de belirtildi.

BM Genel Sekreteri'nin İnsani İşlerden Sorumlu Yardımcısı Valerie Amos da en az 6,8 Suriyelinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a bağlı güçlerle muhalifler ülkenin kontrolü için amansız bir çatışma içinde.

BM Güvenlik Konseyi de Suriye konusunda kilitlenmiş durumda: Amerika, İngiltere ve Fransa'nın Esad'a karşı harekete geçilmesini öngören önergelerini diğer veto gücüne sahip ülkeler Rusya ve Çin desteklemiyor.

Guterres, yılın başından bu yana Birleşmiş Milletler'e isimlerini kaydettiren 1,8 milyon insanın yaklaşık üçte ikisinin –yani yaklaşık günde 6 bin kişinin- Suriye'den kaçtığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı açıklamada Guterres, "20 yıl önce gerçekleşen Ruanda soykırımından bu yana bu kadar korkutucu oranda yükselen mülteci rakamlarına tanık olmadık." dedi.

Kendisi bu mülteci krizinin komşu ülkelere "mahvedici" bir etkisi olduğunu; ama Suriyelilerin Lübnan, Ürdün ve Irak tarafından kabul edilmesinin "yüz binlerce hayat kurtardığını" sözlerine ekledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres ayrıca "Suriye iç savaş ateşinin tüm bölgeyi saracağı" uyarısının "boş olmadığını" belirtti.

Birleşmiş Milletler geçen ay yayınladığı verilerde çatışmaların başladığı 2011 yılının Mart ayından bu yana 93 bin kişinin öldüğünü açıklamıştı.