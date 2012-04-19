BM: Suriye ateşkese uymuyor

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye yönetiminin geçen hafta yürürlüğe giren barış planınındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Genel Sekreter, BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta Suriye'de ateşkesi denetleyecek gözlemcilerin sayısının 300'e çıkarılmasını istedi.

BM ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Kofi Annan'ın barış planı uyarınca 30 gözlemci bu hafta Suriye'ye gitmişti.

Ateşkesin ihlal edildiğine ilişkin sık sık haberler geliyor.

Suriye daha önce sadece 250 gözlemci kabul edeceğini açıklamıştı.



'Çatışmalar yeniden başlıyor'



Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararından sonra kabul edilen ateşkesin tam olarak uygulanamamasına rağmen iki tarafın da şiddete son vermek istediğini söylediğini anımsattı.

Ateşkesin ilan edildiği 12 Nisan'dan bu yana çatışmaların önemli ölçüde azaldığını belirten Ban Ki-mun, ancak son günlerde şiddetin yeniden tırmanmaya, ölü ve yaralı sayısının artmaya başladığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Kofi Annan'ın raporunu değerlendirecek.

Suriye'nin Dostları grubu da bugün Paris'te toplanıyor.

BBC BM muhabiri Barbara Plett, Ban Ki-mun'un, koşullar elverdikçe gözlemcilerin önümüzdeki haftalarda aşamalı olarak Suriye'de göreve başlamalarını hedeflediğini söylüyor.

Muhabirimize göre Genel Sekreter gözlemcilerin varlığının ülkedeki çatışmaları durdurmaya yardımcı olabileceğini umuyor.

Kofi Annan'ın altı maddelik barış planı, Suriye güçlerinin yerleşim bölgelerinden çekilmesini, siyasi tutsakların serbest bırakılmasını, barışçıl gösterilere izin verilmesini, gazetecilere yönelik sınırlamaların kaldırılmasını ve demokrasiye geçiş sürecinin başlamasını öngörüyor.