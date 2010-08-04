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Dünya

BM suç oranının düştüğünü açıkladı

2003-2008 arasını kapsayan verilere göre, Türkiye’de işlenen cinayet sayısı giderek azalıyor ancak durum hâlâ Batı Avrupa ülkelerinden kötü.

04 Ağustos 2010 03:00

T24- Birleşmiş Milletler Suç ve Uyuşturucu Bürosu tarafından yayımlanan, 2003-2008 arasını kapsayan verilere göre, Türkiye’de işlenen cinayet sayısı giderek azalıyor ancak durum hâlâ Batı Avrupa ülkelerinden kötü.


BM istatistiklerinde, Türkiye’de 2003-2006 arası cinayet ortalaması her yüz bin bireyde 4 kişiyken, 2007’de bu oran 3.6, 2008’de ise 2.9’du.

 
En çok tecavüz İsveç’te

Öte yandan diğer Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki tecavüz suçlarının son derece düşük olması dikkat çekiyor. Taraf gazetesinde yer alan habere göre, 2003-2006 arasında her yüz bin kişiden ortalama 2,4’ü, 2007’de 1,6’sı, 2008’de ise 1.4’ü tecavüz suçu işlemiş. İzlanda, Finlandiya, İsveç ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde tecavüz suçu oranlarındaki yükseklik ise şaşırtıcı. İngiltere’de 2008’de her yüz bin kişiden 24’ü tecavüz suçu işlerken, aynı yıl bu oran İsveç’te 53.

Soygun vakalarında Türkiye, 2008’de yüz bin kişide 10 vakayla diğer birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda. Avrupa’da soygun vakalarının Türkiye’ye göre daha az görüldüğü iki ülke Romanya ve İzlanda. Araç hırsızlığında da Türkiye 2008’de yüz bin kişiye düşen 24 vakayla Batı Avrupa ülkelerinin en alt sırasında bulunuyor. Avrupa’da araç hırsızlığının en çok görüldüğü ülke listesinin başında ise İngiltere var.

 
Uyuşturucuda karnemiz kötü

Uyuşturucu ile bağlantılı suçlarda ise Türkiye, Avrupa’da Romanya’nın ardından hâlâ en iyi durumda olmasına rağmen, karnesi her geçen yıl daha da bozuluyor. Yine her yüz bin kişide uyuşturucuyla ilintili suç vaka sayısı 2003’te 7 iken bu sayı 2008’de yaklaşık 21’e çıkarak beş yılda üçe katlanmış durumda. Bu sınıftaki suçlarda refah seviyesinin en tepesinde yer alan Norveç’in başı çekmesi ise ilgi çekici.

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