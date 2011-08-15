-BM, soruşturma açılmasını istedi CENEVRE (A.A) - 15.08.2011 - BM, Sudan'ın Kordofan bölgesinde işlendiği iddia edilen insanlık ve savaş suçlarıyla ilgili olarak tam bir soruşturma açılmasını istedi. İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM insan hakları bürosunun açıkladığı 12 sayfalık raporda, Güney Sudan ile Kuzey Sudan'ın birbirinden ayrılmalarından kısa bir süre önce, 5-30 Haziran'da meydana gelen olaylarda Sudan'ın kuzeyindeki güvenlik kuvvetlerinin ayrım gözetmeksizin düzenlediği hava saldırılarında sivillerin öldüğü belirtildi. Sudan güvenlik güçlerinin, Güney Sudan'daki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi'ne (SHKH) mensup olmakla suçladıkları tutsakları idam ederek toplu mezarlara gömdükleri öne sürülen raporda, hem Sudan ordusunun hem de SHKH'nin Güney Kordofan eyaletinin başkenti Kadugli'ye anti personel mayın döşediklerine ilişkin iddialara yer verildi. SHKH üyesi bir kişinin, Sudan askerlerince Kadugli'deki bir BM binası yakınında aracından indirilerek öldürülmesi, Sudan güçlerinin sivillere karşı kimyasal silah kullanması ve okulların bulunduğu alanlar da dahil olmak üzere sivillerin bulunduğu yerlerin bombalanması da rapordaki iddialar arasında. BM'den yapılan açıklamada, rapordaki iddiaların ispat edilmesi durumunda, bunların savaş ve insanlık suçu oluşturabileceği kaydedildi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay konu hakkında yaptığı açıklamada, ''Bu, etkilenen bölgelere erişimin sınırlı olduğu, çok zorlu şartlar altında hazırlanmış bir ön rapordur. Ancak rapordaki Güney Kordofan'da olduğu ileri sürülen iddiaların çok ciddi olması nedeniyle, suçluları yargı önüne çıkarmak için bağımsız, tam ve objektif bir soruşturma yapılması gereklidir'' ifadelerine yer verdi. ABD'nin, Sudan hükümetinin, Güney Kordofan'daki bombalama ve diğer askeri faaliyetlerin kınanması için BM Güvenlik Konseyi nezdinde başlattığı girişim Rusya ve Çin tarafından geçen hafta engellenmişti.