BM: Sığınmacıların topluca Türkiye’ye gönderilmesinden endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden William Spinder, “Sığınmacıların toplu bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesini öngören bir düzenlemeden endişe duyuyoruz. Türkiye halihazırda 3 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Daha fazla sığınmacının Türkiye'ye geri gönderilmesinin çok iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz. Bunun yerine Avrupa’da bulunan mültecilerin Avrupa Birliği ülkelerine, Arap ülkelerine, Avusturya ve ABD’de ile diğer ülkelere yeniden yerleştirilmelerini istiyoruz” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, yüksek komiserlikten Avrupa Bürosu Direktörü Vincent Cochetel yaptığı açıklamada “Bildiğiniz gibi yabancıların topluca sınır dışı edilmesi Avrupa İnsan hakları Yasasına göre yasaktır, dolayısıyla bu yapılamaz onun için Avrupa Birliği ve Türkiye’nin bu işin çözümü İçin uyumlu yeni bir çözüm bulunması gereklidir” dedi.