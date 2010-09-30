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Dünya

BM SİERRA LEONE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI NEW YORK (A.A)

30 Eylül 2010 01:57

-BM SİERRA LEONE'YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI NEW YORK (A.A) - 29.09.2010 - BM Güvenlik Konseyi, Sierra Leone'ye 13 yıldır uygulanan yaptırımları kaldırdı. 15 üyeli Konsey, Sierra Leone hükümetinin, topraklarında kontrolü yeniden sağlaması ve eski savaşçıların başarılı bir şekilde silahsızlandırılmasından dolayı silah ve seyahat ambargosunun kaldırıldığını bildirdi. Eski İngiliz sömürgesi Batı Afrika ülkesinde, 1991-2002 yılları arasındaki iç savaş sırasında 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. BM, 1997'de bu ülkeye yaptırım uygulamaya başlamıştı. İngiltere'nin BM Büyükelçisi Mark Lyall Grant, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırımların kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Sierra Leone'de durumun giderek daha da iyileştiğini, yaptırımların kaldırılmasının bu iyileşmenin bir başka işareti olduğunu ifade etti.

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