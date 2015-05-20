BM raporu: Yemen'de 1.849 kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre operasyonun başladığı Mart sonundan 15 Mayıs tarihine kadar Yemen'de 1.849 kişi yaşamını yitirdi. Aynı savaştaki yaralı sayısı ise 7 bin 394.

Raporda, savaş nedeniyle yaklaşık 500 bin kişinin, yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kaldıkları kaydedildi. Pazar günü sona eren beş günlük ateşkes anlaşması sürecinde, BM insani yardım kuruluşlarınca bölgeye yardım malzemelerinin iletildiği bildirildi.

DHA ve Cihan’ın haberine göre, Dünya Gıda Programı (WFB) ise ateşkes anlaşmasının sık sık bozulması nedeniyle yeterli gıda maddesi dağıtımı yapılamadığına dikkati çekti. Yemen WFB başkanı Purnima Kascyap "bölgedeki tehlikeli ortam yüzünden ihtiyaç sahiplerinin ancak yarısına ulaşabildik" derken, 740 bin ihtiyaç sahibinden sadece yaklaşık 400 binine ulaşabildiklerini açıkladı. Bölgede süren savaşın, yardım malzemelerinin birçok bölgeye ulaştırılmasını engellediği vurgulandı.

Hava saldırıları devam ediyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri dün akşam Sana'nın güneydoğusunda bulunan Nugum Tepesi ve el-Hafa Askeri Birliği'ni hedef aldı. Bombardımanda, silah deposunun infilak etmesinin ardından peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi. Sivil yerleşim yerlerine yakın olan patlamaların şiddeti, çevre köylerden de hissedildi.

Bab el-Yemen tehdit altında

Patlamaların meydana geldiği bölgenin 2500 yıl öncesinde kurulan ve "altmış dört minareli şehir" olarak da bilinen Bab el-Yemen'e çok yakın olduğu bildirildi. Tarihi bölgede, Osmanlı döneminden onlarca caminin olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde UNESCO tarafından yapılan açıklamada ise tüm taraflar, Yemen'in tarihi mirasını korumaya çağrıldı. UNESCO hazırlanan raporlara göre başkent Sana'daki Bab el-Yemen yakınlarının 11 Mayıs 2015 gecesi bombalanması sonucu birçok tarihi alan zarar gördü. Sana Tarihi Kenti (Bab el-Yemen), 1986 yılında Dünya Miras Listesi'ne alınmıştı.

Yemen'de koalisyon güçlerinin öncülüğünü yaptığı Suudi Arabistan, 26 Mart'ta başlatılan 'Kararlılık Fırtınası' operasyonunun 21 Nisan'da sona erdiği açıklamış ve Yemen halkı için artık "Umuda Dönüş" operasyonunun başladığını duyurmuştu. 17 Mayıs'ta sona eren 5 günlük ateşkesin ardından ise hava operasyonları tekrar başlamıştı.