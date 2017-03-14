BM Raporu: Suriye ordusu, Şam'ın su kaynağını bilerek vurdu

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Şam'da yaşayan 5.5 milyon kişiye su sağlayan kaynağın, Suriye ordusu tarafından "bilinçli" bir şekilde bombalandığını açıkladı.

Aralık ayında gerçekleşen olayda Suriye hükümeti, Ain al-Fijeh kaynağının bombalanarak işlevini yitirmesinden dolayı isyancıları suçlamıştı.

Birleşmiş Milletler insan hakları Komisyonu'nun gerçekleştirdiği araştırmanın sonucuna göre, Şam'ın su kaynağındaki hasara "en az iki hava saldırısı" neden oldu.

Rapor, bu saldırının "savaş suçu" olduğu sonucunu da açıkladı.

Aynı raporda, Suriye hava kuvvetlerinin, Ekim ayında isyancıların elindeki İdlib'de bir okul bölgesini bombalayarak bir başka "savaş suçu" işlediği de duyuruldu.

Suriye hükümeti bu olayla ilgili olarak da sorumluluğu olmadığını iddia etmişti.

Raporda, isyancı gruplar da, hedef gözetmeden saldırı düzenlemek ve sivil ölümlerine neden olmakla suçlanıyor.

BM raporu, Suriye iç savaşının başlamasının 6. yıl dönümünden bir gün önce yayınlandı. İç savaşta yaklaşık 320 bin insanın hayatını kaybettiği düşünülüyor.