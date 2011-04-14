-BM RAPORU: FİLİSTİN ÖNEMLİ İLERLEME SAĞLADI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 13.04.2011 - BM tarafından yayınlanan yeni bir raporda, ''Filistin Otoritesi'nin devlet kurma sürecinde önemli ilerleme sağladığı'' bildirildi. BM'nin Ortadoğu Özel Koordinatörü Robert Serry'nin ofisi tarafından hazırlanan raporda, Filistin tarafının, hükümet işlevlerini yerine getirme konusundaki ilerlemesini 6 alanda hızlandırdığı, bu 6 alanın ''yönetim, hukukun üstünlüğü ve insan hakları'', ''geçinme ve üretken sektörler'', ''eğitim ve kültür'', ''sağlık'', ''sosyal koruma'' ile ''altyapı ve su'' olduğu bildirildi. Raporda, bu alanlarda sağlanan ilerlemenin, Filistin Otoritesi'nin sürdürdüğü işlevlerin, bir devletin görev yapan hükümeti için yeterli olduğu vurgulandı. Bu arada, BM Genel Kurulu Başkanı Joseph Deiss, BM raporunun yayınlanmasının ardından, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak BM'ye nasıl üye olabileceğinin sorulması üzerine, Filistin'in bağımsız bir devlet olarak BM tarafından tanınmak için BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a başvuruda bulunması gerektiğini söyledi. Filistin'in aynı zamanda bu konuda resmi bir açıklama yapması gerektiğini de bildiren Deiss, daha sonra bu başvurunun BM Güvenlik Konseyi tarafından incelenmesi gerektiğini ve Konsey başvuruya olumlu bakarsa, Genel Kurula havale edilmek üzere bir tavsiye kararı alacağını kaydetti. Deiss, 15 üyeli Konseyin bu yöndeki tavsiye kararını en az 9 üyenin ''evet'' oylarıyla ve 5 daimi üyenin hiçbirinin vetosuna uğramadan alması gerektiğini vurguladı. Deiss bu tavsiye kararının alınması durumunda, 192 üyeli BM Genel Kurulu'nun harekete geçeceğini, Kurulun, Filistin devletini BM üyesi ülke olarak tanıyan bir karar alabilmesi için oylamada üçte ikilik çoğunluğa ulaşması gerektiğini belirtti. Bu konuda başta Filistin tarafı olmak üzere pek çok ülkeyle temasta olduğunu ve BM Genel Kurulu'nun görevini yapmaya hazır olduğunu ifade eden Deiss, Filistin tarafına bu yıl Eylül ayında bağımsız devlet olabilmesi için pek çok ülkenin destek verdiğini gözlemlediğini bildirdi. Deiss, Eylül ayında hem Filistin hem de Güney Sudan'dan tanınma yönünde başvuru beklediklerini sözlerine ekledi.