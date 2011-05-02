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Dünya

BM PERSONELİ LİBYA'DAN AYRILDI NEW YORK (A.A)

02 Mayıs 2011 13:46

-BM PERSONELİ LİBYA'DAN AYRILDI NEW YORK (A.A) - 02.05.2011 - Libya'da görev yapan BM personelinin, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle ülkeden ayrıldığı bildirildi.  BM sözcüsü Martin Nisersky, 12 kişiden oluşan personelin başkentteki güvenlik durumu nedeniyle ülkeyi terk etmeye karar verdiğini söyledi. Bu arada bir grubun BM'nin başkentteki binasına girdiğini ve bazı araçları aldığını da belirten sözcü, BM personeline zarar gelmediğini kaydetti. BM'nin İnsani İşler Koordinasyon Merkezi sözcüsü Stephanie Bunker, yerel BM personelinin ve muhalefetin elindeki Bingazi'de çalışan uluslararası personelin yerlerinde kalacaklarını bildirdi.

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