BM: Pandemi göçmen düşmanlığını tetikledi

Birleşmiş Milletler’in (BM) Uluslararası Göçmenler Günü’nde yayınladığı raporunda, dünya genelinde göçmenlere karşı nefret ve düşmanlığın arttığına dikkat çekildi. Raporda, özellikle pandeminin birçok kişinin yaşamını risk altına attığı bir dönemde göçmenlerin “kötülenmesine ve dışlanmasına” karşı uyarı mesajı verildi.

BM verilerine göre, yaklaşık 1 milyar kişi, yani dünya nüfusunun yedide birinden fazlası, göç halinde. Bunlar arasında 281 milyonu uluslararası göçmen konumunda. 84 milyonu ise çatışmalar, şiddet eylemleri ve iklim değişikliği nedeniyle yurtlarından edilmiş kişiler.

"Göçmenlerin devlet politikalarında kullanıldığını da daha sık görüyoruz"

BM Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino, göçmenlerin birçoğunun daha iyi ekonomik koşullar arayışıyla tehlikeli ve hayati tehdit yaratan yolculukları göze aldığını, birçoğunun da doğal afetler ya da insanların yarattığı sorunlar nedeniyle yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çok sayıda mağdur göçmenin insan kaçakçılarının eline düştüğünün altını çizen Vitorino, Covid-19 salgınının, göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları daha da arttırdığının altını çizerek, “Kapalı sınırlar, ayrı kalan aile fertleri ve ekonomik istikrarsızlıklarla birlikte, iki yıldır devam eden pandemi yeni bir göçmen karşıtlığı dalgası da yarattı ve göçmenlerin devlet politikalarında kullanıldığını da daha sık görüyoruz. Bunlar kabul edilemez!" dedi.