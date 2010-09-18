-BM, PAKİSTAN İÇİN YARDIM İSTEDİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 17.09.2010 - BM, yaklaşık 21 milyon kişinin sel felaketinden etkilendiği Pakistan'a yardım için üye ülkelerden 2 milyar dolarlık yardım istedi. 2 milyar doların, BM'nin bugüne kadar bir felaket için üye ülkelerden istediği en büyük rakam olduğu belirtiliyor. BM, 11 Ağustos'ta da Pakistan'a yardım etmek amacıyla 460 milyon dolarlık yardım çağrısında bulunmuştu. BM'den yapılan açıklamada, 2 milyar doların bundan sonraki 12 ay içinde felaketten zarar gören 14 milyon kişinin ihtiyaçlarını karşılamada ve tarım, eğitim, sağlık ve toplumsal projelerde kullanılacağı bildirildi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos yaptığı açıklamada, "Kendi üzerimize düşeni yapmalıyız, burada öylece olanları izleyip, bu boyutta bir felakete ve insanların acılarına seyirci kalamayız" dedi. BM verilerine göre, Pakistan'daki sel felaketinde 1700 kişi öldü, 1,9 milyon ev yıkıldı. BM daha önce büyük bir deprem felaketinin yaşandığı Haiti için 1,5 milyar dolarlık yardım talebinde bulunmuştu.