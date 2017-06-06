BM: Okyanuslardaki plastik atık sayısı balık sayısını geçebilir

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açılışını yaptığı ilk okyanus konferansında, son dönemde yapılan bir araştırmada önlem alınmadığı taktirde 2050 yılında okyanuslarda balıktan fazla plastik atık olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakan ve diplomatlar da dahil olmak üzere 200 ülkeden katılımcının olduğu konferansta konuşan Guterres "okyanuslar gezegenimizin can damarıdır" şeklinde konuştu ve kirlilik, atıklar, aşırı balık avcılığı ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle okyanusların ciddi bir şekilde kirlendiğini anlattı.

2016 Dünya Ekonomik Forum'unda sunulan "Yeni Plastik Ekonomisi" raporuna göre, araştırmalar okyanuslarda 150 milyon tondan fazla plastik atık bulunduğunu gösteriyor.

Rapora göre "Böyle devam ederse okyanuslarda 2025 yılına kadar her 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik atık ve 2050 yılına kadar ise (ağırlık olarak) balıktan daha fazla plastik atık olacak."

Konferansta hükümetlere, BM organlarına ve sivil toplum kuruluşlarına okyanusların sağlığının iyileştirilmesi için harekete geçmeleri çağrısı yapılıyor.

Trump eleştirisi

Dünya Çevre Günü'nde başlayan ve beş gün sürecek olan konferans ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararı sonrası bu kararın tartışılacağı ilk uluslararası konferans olma özelliğini taşıyor. Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in de aralarında olduğu bazı liderler pazartesi günü konferansta yaptıkları konuşmada ABD Başkanı'nın kararını eleştirdiler.

Guterres konferansın amacının "bizim yarattığımız" sorunların çözülmesi için "olayların gidişini tersine çevirmek" olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri toprak ve doğal kaynaklarla ilgili çıkar karşıtlığının uzun süredir dünya okyanuslarının temizlenmesine engel olduğunu belirtti. Guterres dünyanın üçte ikisini kaplayan okyanusların temizlenmesi için "kısa vadeli ulusal kazançların uzun vadeli küresel felaketleri engellemek için bir kenara bırakılması" gerektiğinin altını çizdi.

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AP/SSB/BS