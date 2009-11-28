BM nükleer ajansından İran'a kınama

BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu IAEA, İran'ı gizlice uranyum zenginleştirme tesisi geliştirmiş olması sebebiyle kınayan bir kararı oylayarak onayladı.



Eylül ayında İran'ın nükleer tesisi olduğu ortaya çıkmıştı

Eylül ayında, İran'ın ikinci bir uranyum zenginleştirme tesisinin olduğu ortaya çıkmış, bu durum Batılı ülkelerin Tahran'ın nükleer emellerinden duyduğu kaygıları artırmıştı.

IAEA, 2006 yılından bu yana ilk kez İran hakkında bir karar çıkarıyor.



Öneriye ret

Karar, ayrıca İran'ın uranyum zenginleştirme projesini derhal dondurmasını talep ediyor.

Atom Enerjisi Kurumu'nun görevinden ayrılmaya hazırlanan başkanı Muhammed el Baradey, dün Tahran'ın, nükleer programı üzerindeki tartışmaları sona erdirebilecek uluslararası öneriyi reddetmesine yönelik tepkisini dile getirmişti.

İran'ın IAEA büyükelçisi Ali Aşgar Sultaniye, IAEA kararının, öneri üzerindeki görüşmeleri tehlikeye atabileceği yorumunu yaptı.

İran nükleer programını barışçıl amaçlarla yürüttüğünü söylese de, ABD ise Tahran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını iddia ediyor.

Tahran'a karşı kararlara genellikle destek vermeyen Rusya ve Çin'in de bu son kararda onayı bulunuyor; ancak bunun, bu iki ülkenin, Tahran'a yönelik yaptırımlara destek verdikleri anlamına gelip gelmediği netlik kazanmadı.

Tahran, düşük düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunun, yakıta dönüştürülmek üzere başka ülkelere taşınmasını öngören ve ABD'nin desteklediği öneriyi kabul etmemişti.

Bu öneri, bir yandan İran'a ihtiyaç duyduğu yakıtı sağlarken; bir yandan da Batılı ülkelere, Tahran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair güvence veriyordu.