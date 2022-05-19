BM'nin Ukrayna limanlarını açın çağrısına Rusya'dan yanıt: Yaptırımları gözden geçirin

Moskova, dünyadaki gıda krizinin aşılabilmesi ve Ukrayna limanlarının tekrar ticarete açılabilmesi için Rusya'ya uygulanan yaptırımların gözden geçirilmesini istedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrei Rudenko, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Ukrayna limanlarında depolanan tahılların ihraç edilememesinin ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı sonrası konuştu.

Interfax'ın haberine göre Rudenko, "Mevcut gıda krizine neden olan tüm nedenlere derinlemesine bakmanız gerekiyor. İlk etapta buğday, gübre ve diğerleri de dahil gıda ürünlerini kapsayan serbest ticarete müdahale eden ABD ve AB tarafından uygulanan yaptırımlardır." dedi.

Dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biri olan Ukrayna, mallarının çoğunu limanları aracılığıyla ihraç ediyordu. Ancak Kiev, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası trenle veya Tuna Nehri'ndeki küçük limanları aracılığıyla ihracat yapmak zorunda kaldı.

Küresel gıda güvenliğine dikkati çekmek için BM Genel Merkezinde düzenlenen bakanlar düzeyi toplantısında konuşan WFP Direktörü David Beasley, ''Başkan Putin size sesleniyorum, eğer bir kalbiniz varsa lütfen bu limanları açın.'' çağrısı yapmıştı.