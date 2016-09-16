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BBC Türkçe

BM: Netanyahu'nun sözleri kabul edilemez ve şok edici

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, "Yerleşim birimlerini genişletmemize karşı çıkan Filistinliler etnik temizliği destekliyor" diyen İsrail Başbakanı'na tepki gösterdi

16 Eylül 2016 00:47

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon, ülkenisinin Yahudi yerleşim birimlerini genişletmesini savunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Ban Ki-moon, Netanyahu'nun son açıklamalarının "kabul edilemez" ve "şok edici" olduğunu söyledi.

Netanyahu, yerleşim birimlerini genişletmelerine karşı çıkanların Filistinlilerin, Batı Şeria'daki Yahudilerin "etnik temizliğe maruz kalmasını desteklediklerini" iddia etmişti.

BM Genel Sekreteri ise yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşi birimlerinin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlattı.

Ban Ki-moon ayrıca İsrail'in Filistin topraklarını boğucu ve baskıcı şekilde işgal ettiğini söyledi.

Yil sonunda görevden ayrılacak olan Ban, işgalin son bulması gerektiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimlerinde 500 binden fazla İsrailli yaşıyor.

Öte yandan, İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon Genel Sekreter Ban Ki-moon'un sözlerine tepki gösterdi.

Danny Danon, Genel Sekreter'in konuyu çarpıttığını söyledi.

Filistin lideri Mahmud Abbas'ın Netanyahu ile görüşmeyi reddettiğini hatırlatan Dayon, "Barışın önündeki engel, Filistinlilerinc terörü teşvik etmeleriyle başlamakta ve bitmektedir." dedi.

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