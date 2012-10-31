BM: Muz, geleceğin temel gıdası olacak

BM Gıda Güvenliği Komitesi'nin isteği üzerine 22 tarım ülkesinde yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları, muzun gelecek yıllarda milyonlarca kişi için temel besin maddesi olacağını ve böylece patatesin yerini alacağını gösteriyor.

Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR) uzmanları, gelişmekte olan ülkelerde muzun patatesin yerini alabileceğini açıkladı. Manyok ve börülce de dünya genelinde sıcaklıklar arttıkça önem kazanacak gıdalar arasında olacak.

Uzmanlar, insanların bu yeni besin maddelerine alışmak ve geleneksel besinlerin yerine bunları tüketmek durumunda kalabileceklerini ifade ediyor.

Araştırmaya göre, en rahat soğuk iklimlerde yetişen patatesin üretiminde küresel ısınmanın etkisiyle düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda, şu an patates yetiştirilen yüksek rakımlı bölgelerde muz yetiştirilebileceğini belirtiyor.

Raporu hazırlayan profesörlerden Dr. Philip Thornton, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Bu sihirli bir çözüm değil ancak sıcaklıkların yükseldiği bölgelerde muz yetiştiricileri için iyi bir seçenek olabilir" dedi.

Bunların yanı sıra, en kalorili üç tarım ürünü olan darı, pirinç ve buğdayın üretimi de gelecekte azalacak.