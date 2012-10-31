T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM: Muz, geleceğin temel gıdası olacak

Uzmanlar, insanların bu yeni besin maddelerine alışmak ve geleneksel besinlerin yerine bunları tüketmek durumunda kalabileceklerini ifade ediyor

31 Ekim 2012 22:47

BM Gıda Güvenliği Komitesi'nin isteği üzerine 22 tarım ülkesinde yapılan yeni bir araştırmanın sonuçları, muzun gelecek yıllarda milyonlarca kişi için temel besin maddesi olacağını ve böylece patatesin yerini alacağını gösteriyor.

Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Danışma Grubu (CGIAR) uzmanları, gelişmekte olan ülkelerde muzun patatesin yerini alabileceğini açıkladı. Manyok ve börülce de dünya genelinde sıcaklıklar arttıkça önem kazanacak gıdalar arasında olacak.

Uzmanlar, insanların bu yeni besin maddelerine alışmak ve geleneksel besinlerin yerine bunları tüketmek durumunda kalabileceklerini ifade ediyor.

Araştırmaya göre, en rahat soğuk iklimlerde yetişen patatesin üretiminde küresel ısınmanın etkisiyle düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu değişikliklerin gerçekleşmesi durumunda, şu an patates yetiştirilen yüksek rakımlı bölgelerde muz yetiştirilebileceğini belirtiyor.

Raporu hazırlayan profesörlerden Dr. Philip Thornton, BBC’ye yaptığı açıklamada, "Bu sihirli bir çözüm değil ancak sıcaklıkların yükseldiği bölgelerde muz yetiştiricileri için iyi bir seçenek olabilir" dedi.

Bunların yanı sıra, en kalorili üç tarım ürünü olan darı, pirinç ve buğdayın üretimi de gelecekte azalacak.

ETİKETLER

bmmuzgelecektemel gıda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24