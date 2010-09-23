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Dünya

BM konseyi: Filo baskını gaddarlık

BM İnsan Hakları Konseyi bilirkişi heyetinin, İsrail'in Gazze'ye yardım filolarına yaptığı saldırıyla ilgili saptaması...

23 Eylül 2010 03:00

T24 - BM İnsan Hakları Konseyi bilirkişi heyetinin, İsrail'in Gazze'ye yardım filolarına yaptığı saldırıyla ilgili saptaması.

Gazze'ye giden gemilerde endişeli bir yolculuk yapılırken, İsrail askerleri baskına hazırlanıyordu. Saldırı anı ise görüntülendi.



BM uzmanları, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yardım konvoyuna baskında ve sonrasında "uluslararası insan hakları yasası" da dahil uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyinin bilirkişi heyeti, İsrail'in, insani krizin yaşandığı bir dönemde Filistin toprağına deniz ablukası uygulamasının "yasa dışı" olduğunu belirtti.

Üç uzmandan oluşan heyet, İsrail'in yardım filosuna verdiği askeri karşılığın "orantısız" ve "kabul edilemez gaddarlık düzeyinde" olduğunu kaydetti. 


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