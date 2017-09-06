BM kimyasal saldırıdan Şam'ı sorumlu tuttu

Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki savaş suçlarını soruşturan müfettişleri, nisan ayında ülkenin Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal saldırının arkasında Şam yönetiminin olduğuna dair ellerinde kanıt olduğunu açıkladı.

BM Suriye Araştırma Komisyonu'nun bu raporu, yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan Devlet Başkanı Beşar Esad'ın güçlerini doğrudan suçladı.

Suriye Hava Kuvvetleri'nin Han Şeyhun kasabasına atılan sarin gazından sorumlu olduğuna dair kanıtlara ulaşıldığını belirtilen rapor, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) haziran ayındaki bir başka raporda öldürücü gazın kullanıldığı bulgusunu böylelikle teyit etmiş oldu.

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Raporda aynı zamanda Mart 2013'ten bu yana ülkede yapılan en az 23 kimyasal saldırıdan da Suriye yönetimini sorumlu tutuldu.

Araştırma sırasında ülkeye giriş izni verilmeyen müfettişler, bulgulara bomba kalıntıları, uydu görüntüleri ve tanıkların ifadeleri üzerinden ulaştıklarını kaydetti.

Bu bulgulara göre Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan bir adet Rus yapımı Su-22 tipi savaş uçağı, 4 Nisan günü sabah 6:45'te Han Şeyhun kasabasına dört adet saldırı gerçekleştirdi.

Raporda "Komisyon, atılan üç bombanın OFAB-100-120 tipi olduğunu ve bir adedinin de kimyasal bomba olduğunu tespit etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Müfettişler ayrıca, Suriye yönetimi ve Rusya'nın, kimyasal gazların muhaliflere ait bir silah deposunun vurulması sonucunda havaya karışan maddeler olduğuna dair iddiasını destekleyecek bir bulguya ulaşamadıklarını kaydetti.

Mart ayının başından 7 Temmuz'a kadar bir zaman aralığını inceleyen rapor, Şam yönetiminin İdlib, Hama ve Doğu Guta'da da en az üç kimyasal saldırı daha gerçekleştirdiğini yazdı.

Bitmeyen savaş

Nisan ayındaki Han Şeyhun'da yapılan saldırıda üçte biri çocuk olmak üzere en az 83 kişi hayatını kaybetmiş, 300'den fazla sivil de yaralanmıştı.

Saldırının üzerine misilleme olarak ABD hava saldırısı düzenleyerek rejime ait bazı üsleri vurmuş, bu gelişme ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de doğrudan emrini verdiği ilk saldırı olarak kayda geçmişti.

Suriye'de vahşeti tespit etmekle görevlendirilen Komisyon, ülkedeki protestoların iç savaşa büründüğü ve Mart 2011'den bugüne kadar 330 binden fazla insanın hayatını kaybettiği çatışmalara dair 13 rapor yayınladı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/AFP/ÇÖ/BD