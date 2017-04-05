BM 'kimyasal saldırı' iddiası üzerine toplanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde bulunan Han Şeyhun beldesinde "kimyasal gaz" kullanıldığı iddia edilen saldırı sonrası bugün günü olağanüstü toplanıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bölgedeki son gelişmeleri "dehşet verici" olarak nitelendirdi, Konsey'in sorumluların hesap vermesini talep etmek amacıyla toplanacağını belirtti.

Örgütten yapılan açıklamada çatışmalarda kimyasal silah kullanımının kesinlikle yasaklandığı hatırlatıldı ve böylesi bir eylemin savaş suçu olacağı vurgulandı.

Oturum talebi, Konsey'in daimi üyelerinden Fransa'dan geldi.

Beyaz Saray 'kimyasal saldırının ardından Beşar Esad rejiminin olduğuna emin olduklarını' öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beşar Esad rejiminin "bu iğrenç eylemlerini" kınadı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise "Beşar Esad'ın bu şekilde hareket ettiği açık: zalim, utanmaz barbarlıkla" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu ise 'kimyasal saldırı' düzenlediği iddialarını reddetti.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'daki haberde şu ifadelere yer verildi:

"Ordunun komuta kademesi, bugün (Salı günü) Han Şeyhun'da kimyasal ya da herhangi bir zehirli madde kullanıldığı iddialarını reddediyor. Bunları hiçbir zaman, hiçbir yerde kullanmadığının ve gelecekte de kullanmayacağının altını çiziyor."

Esad güçlerini destekleyen Rusya ordusu da yaptığı açıklamada Salı günü İdlib eyaleti civarında herhangi bir hava operasyonu düzenlemediklerini söyledi.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 11'i çocuk en az 58 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bir yardım ajansı ve bir muhalif medya merkezi ise ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğunu öne sürdü.

Gözlemevi, saldırının Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetleri tarafından düzenlendiğini ve kimyasal gaz kullanılmış olabileceğini belirtti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü saldırıda kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını tespit etmek için kanıt topluyor.

Kimyasal saldırı düzenlendiğine yönelik iddiaların ortaya atılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık dışı saldırılar kabul edilemez" dedi.

Son gelişmeler sonrası Putin'i telefonla arayan Erdoğan, İdlib'deki saldırının "Astana barış sürecini tehlikeye attığını" söyledi.

Anadolu Ajansı (AA), Erdoğan'ın St Petersburg saldırısıyla ilgili taziyesini de ilettiği telefon konuşmasında İdlib'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirdiğini ve iki liderin Suriye'de kırılgan ateşkesin sürmesi için ortak çaba harcamanın gerekliliğini vurguladıklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) saldırının başlıca sorumlusunun Suriye hükümeti olduğunu belirtirken, İngiltere'de saldırının ordunun parmak izlerini taşıdığını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande da İdlib'deki katliamın sorumlusunun Suriye rejimi olduğunu söyledi.

AA ayrıca İdlib'deki saldırıda yaralanan ve durumları kritik olan 15 kişinin tedavi için Türkiye'ye götürüldüğünü duyurdu. Ajans, bu kişilerden birinin erkek, kalanının ise kadın ve çocuklar olduğunu aktardı.

Savaş uçaklarının, Idlib'in 50 kilometre güneyinde bulunan silahlı muhaliflerin elindeki Han Şeyhun'u pek çok insan uykudayken vurduğu öne sürülüyor.

Han Şeyhun'daki ilk yardım çalışanları, "kusma ve ağızda köpürme" gibi şikayetlerle karşılaştıklarını açıkladı.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan yerel ilk yardım yetkilisi Muhammed Resul, saldırı haberinin kendilerine sabah saat 06.45 sıralarında geldiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Olayı duyduktan hemen olay yerine üç ambulans gönderdik. Sokakta yaralı durumda, nefes almakta güçlük çeken insanlar ve çok sayıda çocuk vardı."

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, olay yerindeki doktorların birçok kişinin "bayıldığını, kustuğunu ve ağzında köpük olduğunu" söylediğini duyurmuştu.

Yerel İrtibat Komiteleri adlı oluşum ise "oksijensiz kalma" sonucu gerçekleştiğini iddia ettiği ölümlere ilişkin bazı fotoğrafları yayımlamıştı.

Bir AFP muhabiri, bir hastanede ölü halde yatan genç bir kız, bir kadın ve iki geçkin kişi gördüğünü hepsinin ağızlarının etrafında köpük olduğunu bildirdi.

Gazeteci aynı hastanenin Salı öğle saatlerinde roketle vurulduğunu, hastaları tedavi eden doktorların üzerine molozların düştüğünü duyurdu.

BBC Arapça Servisi'ne konuşan bir doktor ise yaralıların tedavi edildiği bir hastanenin saldırıya uğradığını söyledi.

Eğer saldırı doğrulanırsa, Suriye'de en ölümcül kimyasal saldırılardan biri olacak.

Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığına yönelik iddialar daha önce de birçok kez ortaya atılmış ve bunlar Şam yönetimi tarafından reddedilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Suriye ordusunun 2014 ve 2015 yıllarındaki saldırılarında en az 3 kez klorin kullandığını saptamıştı. Ayrıca Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının da hardal gazı kullandığı ortaya çıkmıştı.