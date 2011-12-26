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Dünya

BM kiliselere saldırıları kınadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

26 Aralık 2011 23:38

-BM kiliselere saldırıları kınadı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.12.2011 - BM, Nijerya'da dün Noel gününde meydana gelen terör saldırılarını sert bir şekilde kınadı. BM Güvenlik Konseyi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, terör saldırılarını şiddetle kınadığını belirterek, ölenlerin ailelerine ve Nijerya halkı ile hükümetine baş sağlığı diledi. Terörün suç olduğunu ve kesinlikle mazur gösterilemeyeceğini belirten Konsey, terörizmin hiçbir din, millet, medeniyet ya da etnik grupla ilişkilendirilemeyeceğini de vurguladı. Nijerya hükümetinden terör suçunu işleyenleri adalete teslim etmesini isteyen Konsey, terörle mücadele etmekte kararlı olduğunu yineledi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da yaptığı açıklamada, Nijerya'daki terör saldırılarını şiddetle kınadı ve Nijerya'ya baş sağlığı diledi.

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